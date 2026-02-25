Nationalrat beschließt Anti-Mogelpackungs-Gesetz

Wie aus einer Aussendung der Parlamentsdirektion hervorgeht, hat das Parlament zwei Maßnahmenpakete beschlossen, die sowohl Konsumentenschutz als auch Krisenvorsorge stärken sollen. Zum einen die Kennzeichnung gegen „Shrinkflation“ ab 2026 und die Reform der Lebensmittel-Krisenvorsorge.

Ab April 2026: Händler müssen betroffene Waren deutlich markieren

Mit dem sogenannten Anti-Mogelpackungs-Gesetz wird gegen versteckte Preiserhöhungen vorgegangen, bei denen die Füllmenge sinkt, Preis und Verpackungsgröße jedoch gleich bleiben. Ab April 2026 müssen betroffene Produkte deutlich gekennzeichnet werden – etwa direkt auf der Ware, am Regal oder über Hinweisschilder. Die Kennzeichnung („Weniger Inhalt – höherer Preis“) muss 60 Tage lang sichtbar sein und gilt befristet bis Mitte 2030. Die Regelung betrifft Lebensmittel- und Drogeriehändler mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche oder mit mehr als fünf Filialen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen, wobei zunächst auf Beratung statt Sanktionen gesetzt wird.

Bio-Offensive bis 2030

Einstimmig beschlossen wurde zudem eine Reform zur besseren Versorgung in außergewöhnlichen Krisen wie Pandemien oder Lieferengpässen. Das Landwirtschaftsministerium kann künftig per Verordnung die staatliche Vorratshaltung von Lebensmitteln und Trinkwasser anordnen. Gleichzeitig soll bei Vorsorgemaßnahmen stärker auf die Sicherung der heimischen Produktion geachtet werden. Als weiteres Ziel wurde festgelegt, den Anteil der biologisch bewirtschafteten Flächen bis 2030 auf 35 Prozent auszubauen. Außerdem ist eine verbesserte Nutzung von Daten zu Lagerständen vorgesehen, um den Bedarf im Ernstfall schneller einschätzen zu können.