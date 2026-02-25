Streit zwischen Lenkern eskaliert – 19-Jähriger zückt plötzlich Waffe

Ein 19-Jähriger bedrohte am 25. Februar einen 63-Jährigen bei der Auffahrt Wels-Nord mit einer Waffe. Die Polizei stoppte den jungen Mann im Zuge einer Fahndung und stellte eine Paintball-Waffe und zwei Messer sicher.

Am 25. Februar 2026, kurz vor 10 Uhr, bedrohte ein 19-jähriger PKW-Lenker einen 63-jährigen PKW-Lenker aus Wels im Bereich der Autobahnauffahrt Wels-Nord nach einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Dabei hielt der 19-Jährige plötzlich die Waffe während der Fahrt sichtbar im Fahrzeug.

Fahndung nach Lenker, Waffen sichergestellt

Daraufhin wurde eine Fahndung nach dem flüchtigen Lenker eingeleitet. Dieser konnte entlang der A1 Westautobahn Richtung Wien von einer Streife der Autobahnpolizeiinspektion Haid wahrgenommen und angehalten werden. Der 19-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und das gelenkte Fahrzeug durchsucht. Dabei konnten eine Gummigeschosswaffe (Paintball-Waffe) und zwei Messer vorgefunden werden. Gegen den 19-jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich geständig.