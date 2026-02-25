Bereits 9 Fälle nach Cereulid-Funden in Säuglingsnahrung

Im Zusammenhang mit verunreinigter Säuglingsanfangsnahrung sind in Österreich mit Stand 25. Februar 2026 neun Erkrankungsfälle bei Säuglingen gemeldet worden. Das geht aus aktuellen Erhebungen der AGES hervor.

Ein Fall gilt als bestätigt, acht weitere als wahrscheinlich. Die betroffenen Kinder waren zwischen zwei Wochen und zwei Jahren alt. Drei Säuglinge mussten im Krankenhaus behandelt werden. „Alle Kinder sind inzwischen wieder genesen“, heißt es in einer Aussendung der AGES. Die Erkrankungen traten zwischen 25. Dezember 2025 und 10. Februar 2026 auf. Betroffen waren Familien in Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Tirol, Wien und der Steiermark.

Kontaminiertes ARA-Öl als wahrscheinlicher Auslöser

Als Hauptursache gilt derzeit verunreinigtes Arachidonsäureöl (ARA-Öl). Dieser Zusatzstoff liefert mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die für die Entwicklung von Gehirn und Sehvermögen wichtig sind und deshalb vielen Säuglingsnahrungen zugesetzt werden. Das Problem? Das Öl liegt im Milchpulver in mikroskopisch kleinen Kapseln vor. Darin eingeschlossen ist auch das bakterielle Toxin Cereulid. Untersuchungen zeigten deutliche Messunterschiede je nachdem, ob Pulver oder bereits zubereitete Nahrung analysiert wurden – im fertigen Fläschchen waren teils höhere Konzentrationen nachweisbar.

AGES warnt

Eltern sollen besonders wachsam sein: „Sollte ein Kind innerhalb von sechs Stunden nach dem Konsum von Säuglingsnahrung typische Symptome – insbesondere Erbrechen – zeigen, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Produkts an die örtliche Lebensmittelaufsicht“, heißt es. Bei schweren oder anhaltenden Beschwerden sollte umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.