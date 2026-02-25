Speedglider löst vermutlich 300 Meter lange Lawine aus

Vermutlich hat ein Speedglider am Mittwochnachmittag am Wildkogel abseits der gesicherten Pisten eine rund 50 Meter breite und etwa 300 Meter lange Nassschneelawine ausgelöst. Die Bergrettung Neukirchen am Großvenediger wurde um 15.47 Uhr alarmiert. „Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass jemand von der südseitigen Lawine, die in einen Graben abgegangen ist, verschüttet worden ist“, so die Bergrettung Salzburg in einer Aussendung.

Am Abend wurde der Einsatz beendet

Der Lawinenkegel wurde daraufhin mit LVS-Geräten, dem Ortungssystem Recco sowie Lawinensuchhunden abgesucht und von den Einsatzkräften sondiert, erklärte Einsatzleiter Roland Mitterer. Gegen 18.08 Uhr wurde der Einsatz beendet – es befanden sich keine Personen unter den Schneemassen. An der Suchaktion waren 20 Bergretter der Ortsstelle Neukirchen, drei Hundeführer, sechs Alpinpolizisten, ein Rettungshubschrauber, der Polizeihubschrauber Libelle Tirol sowie Mitarbeitende der Bergbahnen beteiligt. Auslöser dürfte ein Speedglider gewesen sein… darauf deutet ein in sozialen Medien veröffentlichtes Video hin.