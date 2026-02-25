Bis zu 18 Grad und viel Sonnenschein in Österreich

Das Wetter in Österreich wird am Donnerstag weiterhin maßgeblich von Hochdruck geprägt. Während sich der Tag im Gebirge von Beginn an sehr freundlich präsentiert, ist im Flachland und in den Tälern Geduld gefragt: „Frühnebelfelder sind lediglich in einigen inneralpinen Tälern, sowie lokal in den Niederungen des nördlichen Alpenvorlands und des Südens und Südostens anzutreffen“, berichtet die GeoSphere Austria. In tieferen Lagen kann es durchaus vorkommen, dass „sich zunächst gebietsweise ein paar Stunden lang Hochnebel halten“ kann.

Sonnenschein überwiegt

Sobald sich die grauen Felder aufgelöst haben, setzt sich jedoch im ganzen Land die Sonne durch, sodass „der Sonnenschein überwiegt“. Lediglich ein paar „dünne, harmlose Schleierwolken stören den sonnigen Eindruck nur wenig“. Auch für Bergsteiger und Skifahrer herrschen ideale Bedingungen, denn „der Donnerstag hat sehr sonniges Bergwetter zu bieten“.

Bis zu 18 Grad

Die Temperaturen steigen dabei in ungewohnte Höhen für die Jahreszeit. Die GeoSphere prognostiziert „Tageshöchsttemperaturen 8 bis 18 Grad, mit den höchsten Werten im Westen“. Auch in der Höhe wird es für Ende Februar „ausgesprochen mild“, wobei die Nullgradgrenze weit über die Berggipfel steigt. Der Wind spielt eine untergeordnete Rolle und „weht meist nur schwach, im Nordosten auch mäßig aus Südost“.