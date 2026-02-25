Von der Passkontrolle in die Schubhaft: Horrorurlaub für junges Paar

Was ein romantischer erster gemeinsamer Urlaub hätte werden sollte, wurde für ein junges Paar aus Österreich zum absoluten Albtraum: Kaum in der Türkei gelandet, wurde der 22-jährige Burgenländer bei der Passkontrolle plötzlich von Beamten gestoppt und abgeführt, wie die „Kronen Zeitung“ berichtete.

Von der Passkontrolle in die Zelle

Aber der Reihe nach: Gleich nach der Landung in Antalya stand die Passkontrolle für das Paar an. Zuerst war die 19-jährige Freundin des Burgenländers dran, die problemlos einreisen konnte. Für den 22-Jährigen war die Reise jedoch gleich am Flughafen zu Ende. Der Grund: ein beschädigter Pass, wie ihm das Flughafenpersonal in gebrochenem Englisch mitgeteilt haben soll. Kurz darauf seien Polizisten erschienen, er sei abgeführt und in eine „schmutzige Zelle“ am Flughafen gebracht worden, wie er gegenüber der Krone schildert. Sein Reisepass wurde einbehalten.

In Wien keine Probleme

Der Pass soll nach Aussagen des 22-Jährigen zwar tatsächlich etwas marode und an den Ecken beschädigt gewesen sein, alle persönlichen Daten und Codes seien jedoch klar erkennbar gewesen. Bei der Ausreise in Wien habe es immerhin keinerlei Probleme gegeben.

14 Stunden Schubhaft

Dann musste der junge Österreicher eine schlimme Erfahrung machen: Rund 14 Stunden verbrachte der 22-Jährige in Schubhaft am Flughafen. Seiner Auskunft nach in einer dreckigen Zelle mit nackter Matratze, am Boden soll ausgespuckter Kautabak zu finden gewesen sein. Kontakt zu seiner Freundin war nach einigen Stunden immerhin möglich, da er die Erlaubnis bekam, sein Handy aufzuladen. Am nächsten Tag wurde er schließlich von der Airport-Security zu einem Flugzeug gebracht, das ihn nach Wien zurückbringen sollte. Sein Reisepass wurde der Flugbesatzung übergeben.

Urlaub vorbei, Geld weg

Über einen türkischen Bekannten in Österreich organisierte der Burgenländer dann auch ein Rückflugticket für seine Freundin, die allein in der Türkei ausgeharrt hatte. Statt Strand und Hotel hieß es also Heimreise und eine Menge Kosten. Denn vom Reiseveranstalter bekam das junge Paar nur eine sehr geringe Entschädigung: 79 Euro sollen es gewesen sein.