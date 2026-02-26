Große Suchaktion nach Skifahrerin

Eine 63-jährige Skifahrerin geriet im Skigebiet Mellau abseits einer gesperrten Piste in steiles Gelände und konnte nicht mehr zurück. Einsatzkräfte starteten eine große Suchaktion und fanden die stark unterkühlte Frau.

Am Mittwoch (25. Februar 2026), gegen 17.30 Uhr, beabsichtigte eine 63-jährige Skifahrerin, die gesperrte Talabfahrt vom Skigebiet nach Mellau abzufahren. Dabei kam sie von der gesperrten Abfahrt ab und geriet in steiles Waldgelände. Die Frau verständigte telefonisch ihren 38-jährigen Begleiter und übermittelte diesem noch drei GPS-Standorte, bevor ihr Mobiltelefon wegen eines leeren Akkus ausfiel.

Mann alarmierte Einsatzkräfte

Nachdem eine eigene Nachsuche durch den 38-jährigen im Bereich des Mellental erfolglos blieb, alarmierte der Mann um 18.53 Uhr die Einsatzkräfte. Die Bergrettungen Mellau und Bizau führten gemeinsam mit der ÖBRD-Drohnenstaffel aus Rankweil, Kräften der Bundespolizei Bezau, der Alpinen Einsatzgruppe der Bundespolizei sowie einem Drohnenbeamten der Bundespolizei eine umfangreiche Suche durch.

Große Suchaktion: Skifahrerin gefunden

Um 22.43 Uhr konnte der aus Salzburg angeforderte Spezialhubschrauber der Flugpolizei die Frau mittels Wärmebildkamera in einem Bachbett lokalisieren. Sie wurde stark unterkühlt, rund 400 Höhenmeter unterhalb ihres ersten GPS-Punktes, aufgefunden und erstversorgt. Insgesamt standen 22 Mitglieder der Bergrettung Mellau und Bizau, fünf Drohnenkräfte der ÖBRD-Drohnenstaffel, ein Drohnenbeamter der Bundespolizei, die Bundespolizei Bezau mit 2 Einsatzkräften, die Alpine Einsatzgruppe der Bundespolizei mit einem Beamten, sowie die Flugpolizei Salzburg mit 3 Einsatzkräften im Einsatz.