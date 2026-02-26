„Zur gleichen Zeit“: Hubschrauber bei zwei Unfällen im Einsatz

Gleich zu zwei Hubschraubereinsätzen mehr oder weniger zur selben Zeit ist es Mittwochnachmittag, am 25. Februar 2026, im Burgenland gekommen. Ein 11- und ein 76-Jähriger wurden jeweils verletzt.

Gegen 16.30 Uhr wollte ein 11-Jähriger in Mattersburg gerade die Straße überqueren, as er vom Auto einer 45-Jährigen erfasst wurde. Der Bub war an einer Haltestelle hinter einem Linienbus über die Straße gelaufen, wie die Polizei berichtet. Zwei First Responder und ein Notarzt versorgten ihn noch an Ort und Stelle, anschließend wurde er vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen.

Zweiter Hubschraubereinsatz zur selben Zeit

„Zur gleichen Zeit“ hat sich auf der L430 in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) ebenfalls ein schwerer Unfall ereignet, so die Beamten weiter. Ein 52-jähriger Autofahrer wurde beim Einfahren in einen Kreisverkehr von der tiefstehenden Sonne geblendet und hat so den 76-jährigen Radfahrer, der bereits im Kreisverkehr war, übersehen. Dieser stürzte und musste ebenfalls von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Eisenstad gebracht werden.