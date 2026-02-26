Skip to content
Ein Baby wurde am Grenzübergang Nickelsdorf tot gefunden, es gibt vier Verdächtige.
Bezirk Neusiedl / Bgld
26/02/2026
Vieles offen

Totes Baby an der Grenze: Jetzt werden Verdächtige vernommen

Im Jänner wurde am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See, Burgenland) ein Neugeborenes tot aufgefunden. Die Vernehmungen der ersten Verdächtigen haben nun gestartet.

Insgesamt gibt es in dem schrecklichen Fall vier Verdächtige, drei wurden bereits nach Österreich überstellt, der vierte sollte demnächst dann folgen, berichten Medien. Nun sollen etwa Motiv, wer den Säugling getötet hat und der Tathergang geklärt werden.

Festnahmen in Deutschland

Das Baby selbst wurde am 18. Jänner dieses Jahres gefunden. Das Mädchen sei laut Obduktion lebend geboren worden und unter Fremdeinwirkung verstorben. Ein Schädel-Hirn-Trauma war es schließlich, das für den Tod des Babys gesorgt hat. Unter den Verdächtigen findet sich auch die 17-jährige Mutter des Neugeborenen. Sie und zwei weitere Rumäninnen wurden in Deutschland gefunden, dort festgenommen und nun eben nach Österreich gebracht, ein Mann, der noch in Rumänien ist, soll nach Österreich überstellt werden.

