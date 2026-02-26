3 statt 2,55 Prozent: Drogeriekette erhöht Gehälter stärker als man muss

Eigentlich würden die Löhne und Gehälter bei den Arbeitern und Angestellten im Handel um 2,55 Prozent steigen, bei dm erhöht man sie allerdings um drei Prozent.

Sowohl Angestellte als auch Arbeiter im Handel bekommen teilweise rückwirkend mit Jänner 2,55 Prozent mehr Gehalt. Während das bei den Angestellten schon im Vorjahr fixiert wurde, haben die Arbeiter im Februar abgestimmt und kürzlich entschieden, diesen Abschluss so ebenfalls zu übernehmen. Die Arbeiter bekommen damit rückwirkend mehr Geld, alles dazu erfahrt ihr auch hier: Tausende Österreicher sagen Ja, bekommen jetzt mehr Geld.

dm „in der Lage, Einkommen über den Kollektivvertrag hinaus anheben zu können“

Bei dm folgt man dieser Erhöhung allerdings nicht, wie der Drogeriemarkt am Donnerstag, 26. Februar 2026, in einer Aussendung erklärt. Hier möchte man sowohl den Angestellten als auch den Arbeitern die rollierende Inflation vollständig abdecken und erhöht Löhne und Gehälter um drei statt der 2,55 Prozent. „In Zeiten erhöhter Inflation haben wir bei dm konsequent alles darangesetzt, die Preise für unsere Kunden im letzten Jahr weiter konstant zu halten. Dass im Warenkorb bei dm kaum eine Inflation stattgefunden hat, ist insbesondere auch dem großen Engagement unserer Mitarbeitenden zu verdanken. Unsere gemeinsamen Anstrengungen wurden durch einen deutlich steigenden Kundenzuspruch honoriert. Das versetzt uns in die Lage, die Einkommen bei dm über den handelsüblichen Kollektivvertrag hinaus anheben zu können“, erläutert Harald Bauer, Vorsitzender der dm Geschäftsführung.

©dm / Stefan Wascher Harald Bauer, Vorsitzender der dm Geschäftsführung: „Unsere gemeinsamen Anstrengungen wurden durch einen deutlich steigenden Kundenzuspruch honoriert.“

dm möchte „Altersarmut vorbeugen“.

Gerade im von Frauen geprägten Handel möchte man durch entsprechende Einkommen „auch eine tragfähige Pensionsvorsorge sicherstellen und Altersarmut vorbeugen“, so Karin Reisinger, Leiterin des Ressort Mitarbeiter bei dm Österreich. Immerhin sei ein verlässliches und sicheres Einkommen Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, weiß man.