Bekannter Gesundheits-Experte mit 84 Jahren verstorben

84 Jahre alt ist "Mister Gesundheit" Hademar Bankhofer geworden, nun hat er seine Augen für immer geschlossen, wie sein Sohn auf Instagram schreibt.

Ein wahrer Gesundheits-Experte ist nicht mehr. Hademar Bankhofer, der etwa in Radio Kärnten aber auch auf Radio Wien regelmäßig Gesundheitstipps gegeben hat, ist am 25. Februar 2026 im 85. Lebensjahr verstorben. Bekannt war er etwa für „Die gesunde halbe Stunde“, die er ab 2006 im ORF-Spartenkanal TW1 präsentierte, für „Wohlfühlen leicht gemacht“ auf Radio Wien und das Fernsehmagazin „Gut geht’s“. Er hat auch ein Rezeptbuch unter dem Titel „Hexenschuß und Heiserkeit“ und mit „Dicke essen zu viel“ ein weiteres Buch veröffentlicht.

Der Werdegang des Hademar Bankhofer

Geboren wurde der Gesundheits-Experte 1941 in Klosterneuburg (Niederösterreich). An der Uni Wien studierte er Jus, Publizistik, Philosophie und Germanistik, einen Abschluss hatte er aber nicht. Als Reporter in verschiedenen Tages- und Wochenzeitungen sowie als stellvertretender Chefredakteur einer Wiener Wochenzeitung machte er sich einen Namen im Medienbusiness. Schon bald wurden das Radio und das Fernsehen auf den Bankhofers Gesundheitsthemen aufmerksam, so begann der nächste Schritt der Karriere des Medizinjournalisten und Ernährungsexperten.

„Ich behalte ihn im Herzen als Vorbild…“

„Friedlich lächelnd“ und die Hand seiner Frau haltend sei Bankhofer an Altersschwäche verstorben, schreibt sein Sohn nun auf Instagram. „Ich behalte ihn im Herzen als Vorbild in Sachen Güte, Bescheidenheit, Freundlichkeit und Großzügigkeit. So etwas wie Hassen kannte er nicht, selbst Feinden begegnete er mit einem sanften Lächeln“, so Hademar „Hadschi“ Bankhofer junior.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2026 um 10:05 Uhr aktualisiert