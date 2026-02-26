Nach 64 Jahren: Seilbahn-Betreiber in Insolvenz geschlittert

Die Abtenauer Bergbahnen Gesellschaft m.b.H., ihres Zeichens Betreiber von Seilbahnen und Skiliften, ist pleite. Das Unternehmen soll aber weiter bestehen, ein Sanierungsplan ist geplant.

1962 wurden die Abtenauer Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. gegründet, 64 Jahre später ist man in die Pleite geschlittert. Am heutigen Donnerstag, 26. Februar 2026, wurde ein Sanierungsverfahren am Landesgericht Salzburg eröffnet. Insgesamt sind 46 Gesellschafter an der Schuldnerin beteiligt, darunter auch die Marktgemeinde Abtenau sowie der örtliche Tourismusverband. Außerdem sind 15 Dienstnehmer von der Pleite betroffen. Die Passiva liegen bei fast 4,3 Millionen Euro, die Aktiva belaufen sich laut Schätzungen auf rund 755.000 Euro.

Die Gründe für die Skilift-Insolvenz in Abtenau

Laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) erschwerten ausbleibende Besucherzahlen und wetterbedingte Umsatzeinbußen die wirtschaftliche Situation. Abschließende Ursache für die Insolvenz waren dann laut Schuldnerin Verzögerungen und Kostensteigerungen bei der Errichtung eines Speicherteiches, wodurch der Winterbetrieb eingeschränkt wurde. Eine finanzielle Mittelzufuhr konnte nicht erreicht werden.

So soll der Sanierungsplan finanziert werden

Ein Sanierungsplan soll nun dafür sorgen, dass die Skilifte auch weiter betrieben werden können. Dabei erhalten die Gläubiger eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans. Die Finanzierung soll dabei aus Erträgen des Fortbetriebs, der Verwertung von nicht betriebsnotwendigem Vermögen sowie erforderlichenfalls auch durch Unterstützung von dritter Seite erfolgen, so KSV1870 und AKV abschließend.