Amok-Alarm in Schule: Das steckte wirklich dahinter

Es war ein gewöhnlicher Mittwochmorgen an einer höheren Schule in St. Pölten, da passierte plötzlich das Unfassbare: Um kurz vor acht Uhr ertönte über die Lautsprecheranlage des Gebäudes eine Amokwarnung. Die etwa 15 Sekunden dauernde Durchsage dürfte sowohl Schülern als auch Lehrern Angst und Schrecken eingejagt haben, berichteten Augenzeugen. Ebenso reagierten viele Kinder unterschiedlich: Einige verbarrikadierten sich, andere liefen ins Freie.

Technisches Gebrechen löst Amok-Durchsage aus

Direktor Thomas Huber klärte gegenüber heute.at auf: „Dieser Auslöser war nicht beabsichtigt, es war ein technisches Versehen.“ Er sprach davon, dass der Alarm weder geplant, noch Lehrkräfte informiert waren. Es sei sofort Entwarnung gegeben worden, und es hätte eine Nachbesprechung gegeben. Auch die Schüler seien in den Klassen darüber aufgeklärt worden. Jetzt wisse man zumindest dass der Alarm funktioniere, so Huber. Die Polizei wurde zu keinem Zeitpunkt gerufen, da bekannt war, dass es sich um ein technisches Gebrechen handelte.

Landesrat bemängelt fehlende Notfallpläne

Bei Niederösterreichs Sicherheits-Landesrat Martin Antauer (FPÖ) sorgt der Vorfall für Entsetzen: „Einige Eltern und vor allem viele Kinder sind geschockt, daher müsste zumindest eine Betreuung angeboten werden. Die Sache einfach herunterspielen und einfach zur Tagesordnung übergehen, ist nicht akzeptabel.“ Er kritisierte ebenfalls, dass es offensichtlich keine klaren Verhaltensregeln gab. „Der furchtbare Amoklauf von Graz ist noch kein Jahr her. Der Schutz unserer Kinder muss immer an erster Stelle stehen“, so Antauer in einer Aussendung.