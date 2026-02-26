Mann stürzt 18 Meter bei Fassadenarbeiten an Linzer Hotel in die Tiefe – tot

In Linz ist es am Donnerstagvormittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt stürzte bei Fassadenarbeiten an einem Hotel rund 18 Meter in die Tiefe. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

In Linz ist es am Donnerstag, dem 26. Februar 2026, zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt führte kurz nach 11 Uhr Fassadenarbeiten an einem Hotel im Stadtgebiet durch, als er in die Tiefe stürzte. Sofort rückten Einsatzkräfte an und begannen mit der notfallmedizinischen Versorgung. Doch jede Hilfe kam zu spät. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, „stürzte er ca. 18 Meter in die Tiefe“. Trotz aller Bemühungen „verstarb der 57-Jährige leider noch an der Unfallstelle“.