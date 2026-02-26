Ehemaliger Imfarr-Geschäftsführer hat 88 Millionen Euro Schulden

Nachdem die Immobiliengruppe Imfarr im Jahr 2024 bereits pleite ging, musste nun auch der ehemalige Geschäftsführer Nemat Farrokhnia Privatinsolvenz anmelden.

Am Bezirksgericht Döbling fand am Mittwoch das Schuldenregulierungsverfahren gegen Nemat Farrokhnia statt. Der ehemalige Geschäftsführer der Imfarr-Gruppe, meldete zuvor am 2. Dezember 2025 Privatinsolvenz an.

Entscheidung vertagt

Bei der ersten Tagsatzung wurde bekannt, dass die Gläubiger insgesamt Forderungen von etwa 88 Millionen Euro angemeldet haben. Schuldner Farrokhnia hingegen kann in seinem Zahlungsplan nur 1,8% anbieten, zahlbar in drei jährlichen Raten. Die Insolvenzverwalter müssen die Forderungen und den Zahlungsplan nochmals überprüfen. Daher wurde die Tagsatzung erstreckt, also vertagt.