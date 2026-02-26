Drama bei Helikopter-Einsatz: Notärztin und Flugretter verletzt

Am 15. Februar ging der Einsatz eines Rettungshubschraubers völlig schief. Die am Tau hängende Besatzung krachte mitsamt eines Patienten gegen eine Schneewand.

Wie jetzt erst bekannt geworden ist, wurde gegen Mittag ein Patient, der sich zuvor nach einem Skiunfall im Hochzillertal verletzt hatte, von einem Rettungshubschrauber mit dem Tau geborgen, und anschließend abtransportiert. Beim Flug ins Krankenhaus kam es jedoch zu Komplikationen.

Sichtkontakt zum Tau verloren

Der Sichtkontakt zum Tau riss kurzzeitig ab, aufgrund eines „spontanen Einnebelns“, so die Landespolizeidirektion Tirol in einer Aussendung. Infolgedessen krachten der Patient, sowie die Notärztin und der Flugretter, die auch am Tau hingen, gegen eine Schneewand. Dabei erlitten die beiden Retter Verletzungen. Der Patient konnte anschließend noch ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht werden. Die verletzte Crew unterzog sich im Krankenhaus einer ambulanten Behandlung.