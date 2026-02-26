LKW in Vollbrand: Kilometerlanger Stau auf der Westautobahn

Am 26. Februar geriet ein Lastwagen auf der A1 Westautobahn in Brand. Die Feuerwehren konnten den Brand rasch bekämpfen, dennoch kam es zu einem langen Stau.

Der LKW ging am Donnerstagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache auf der Westautobahn zwischen Ybbs und Pöchlarn in Flammen auf. Als die ersteintreffende Feuerwehr am Einsatzort ankam, stand das Fahrzeug schon in Vollbrand.

Lange Wartezeit auf A1 Westautobahn

Drei weitere Feuerwehren kamen zur Unterstützung, der LKW wurde von den Florianis unter Atemschutz gelöscht. Die A1 musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Deshalb bildete sich ein etwa sieben Kilometer langer Stau.