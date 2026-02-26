Bier statt Urin: 28-Jähriger wollte Drogentest austricksen

Mit einem Schluck Bier wollte ein 28-Jähriger im Bezirk Vöcklabruck offenbar einen Drogentest manipulieren. Der Plan flog auf und der Führerschein ist jetzt weg.

Mit Bier im Testbecher wollte ein 28-Jähriger in Frankenmarkt einen Drogentest manipulieren. Der Versuch flog bei der Kontrolle auf.

Am Donnerstag, dem 26. Februar 2026, führte die Schwerverkehrsgruppe Vöcklabruck im Bereich der B1 im Gemeindegebiet Frankenmarkt PKW- und LKW-Kontrollen durch. Dabei geriet auch ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Braunau ins Visier der Beamten. Den Polizisten fielen bei dem Mann deutliche Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung auf. Ein Drogentest sollte daher Klarheit bringen. Doch genau hier nahm die Kontrolle eine unerwartete Wendung.

Bier statt Urinprobe

Während eines unbeobachteten Moments griff der Lenker zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Er leerte Bier in den Testbecher. Offenbar wollte er so das Ergebnis verfälschen. Der Versuch blieb allerdings nicht unbemerkt. Der Fälschungsversuch fiel auf, die Situation war damit klar. Statt einer raschen Weiterfahrt ging es für den 28-Jährigen weiter zur ärztlichen Untersuchung.

Untersuchung bringt Gewissheit

Ein Arzt führte eine klinische Untersuchung durch. Das Ergebnis war eindeutig: Dem Mann wurde die Fahruntauglichkeit attestiert. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Was als Kontrolle am Straßenrand begann, endete für den Lenker somit ohne Lenkberechtigung.

Zahlreiche Anzeigen bei Schwerpunktaktion

Doch nicht nur dieser Vorfall beschäftigte die Beamten. Im Zuge der Kontrollen wurden insgesamt 65 Anzeigen erstattet und 27 Sicherheitsleistungen eingehoben. Zudem müssen vier Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel dem Land Oberösterreich zur Kontrolle vorgeführt werden.