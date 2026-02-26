Weniger Mehrwertsteuer auf Lebensmittel – was ändert sich?

Ab ersten Juli wird in Österreich die Mehrwertsteuer von einigen Grundnahrungsmitteln auf 4,9 Prozent abgesetzt. In diesem Artikel erfährst du, was genau sich ändert.

Einen Teil des bezahlten Preises bei Lebensmitteln macht die Mehrwertsteuer aus. Die Bundesregierung senkt mit Juli 2026 die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel, wie etwa Brot, Milch, Butter, Eier sowie einige heimische Obst- und Gemüsesorten, dauerhaft auf 4,9 Prozent.

EU Vergleich: Österreich derzeit in der Mitte

Im europaweiten Vergleich liegt Österreich mit den aktuellen Steuersätzen im Mittelfeld. In dreizehn anderen EU-Ländern, beispielsweise Ungarn oder Dänemark, ist die Mehrwertssteuer höher. In elf anderen EU-Ländern ist er geringer. Spitzenreiter sind hierbei Malta und Irland, hier gibt es nämlich überhaupt keine Steuern auf Lebensmittel.

©pixabay/TiBine Auch auf Brot und Gebäck gibt es in Zukunft 5,1% weniger Mehrwertsteuer.