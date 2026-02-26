Weniger Mehrwertsteuer auf Lebensmittel – was ändert sich?
Ab ersten Juli wird in Österreich die Mehrwertsteuer von einigen Grundnahrungsmitteln auf 4,9 Prozent abgesetzt. In diesem Artikel erfährst du, was genau sich ändert.
Einen Teil des bezahlten Preises bei Lebensmitteln macht die Mehrwertsteuer aus. Die Bundesregierung senkt mit Juli 2026 die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel, wie etwa Brot, Milch, Butter, Eier sowie einige heimische Obst- und Gemüsesorten, dauerhaft auf 4,9 Prozent.
EU Vergleich: Österreich derzeit in der Mitte
Im europaweiten Vergleich liegt Österreich mit den aktuellen Steuersätzen im Mittelfeld. In dreizehn anderen EU-Ländern, beispielsweise Ungarn oder Dänemark, ist die Mehrwertssteuer höher. In elf anderen EU-Ländern ist er geringer. Spitzenreiter sind hierbei Malta und Irland, hier gibt es nämlich überhaupt keine Steuern auf Lebensmittel.
Wie hoch sind die aktuellen Steuersätze in Österreich?
Aktuell fällt für die meisten Lebensmittel beim Einkauf der ermäßigte Steuersatz von 10 Prozent an. Dazu zählen etwa Milch und Milchprodukte, Fleisch und Fleischerzeugnisse, Kartoffeln, Obst und Gemüse, Fisch, Eier, oder Brot und Gebäck. Der Normalsteuersatz von 20 Prozent gilt auf Kaffee und Tee, Fruchtsäfte, Mineralwasser, Wellnessdrinks, pflanzliche Drinks, Limonaden, Eistees, Energy-Drinks sowie alkoholische Getränke. Für ausgewählte agrarische Produkte, zum Beispiel Pflanzen, Samen oder Früchte zur Aussaat, und für Futtermittel für Nutztiere und Haustiere fällt ein ermäßigter Steuersatz von 13 Prozent an.