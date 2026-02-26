Wetter in Österreich: Kommt schon der Frühling?

Das Wette am Freitag verspricht einiges. Während im Osten noch teilweise ein wenig der Nebel hängt, ist im restlichen Land strahlender Sonnenschein angesagt.

Am Freitag wird es tagsüber sehr sonnig. Vor allem im Donauraum und im östlichen Flachland werden die Nebelfelder aber etwas zäher als zuletzt, auch wenn sie im Verlauf des Tages schrumpfen. Abseits der Nebelfelder gibt es nur wenige hohe Wolken. Der Wind weht nur schwach. Am Nachmittag hat es zehn bis angenehme 19 Grad, so die GeoSphere Austria.

Freundliche Wetterlage auf Österreichs Bergen

Das für die Jahreszeit ausgesprochen milde und ganztags strahlend sonnige Bergwetter setzt sich am 27. Februar fort, oft ist es sogar wolkenlos. Bei meist schwachem Wind aus West bis Südwest werden in 2000 Metern Höhe rund sieben Grad erreicht, in 3000 Metern hat es um die null Grad.