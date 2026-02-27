Skip to content
Loretto/Burgenland
27/02/2026
Feuerwehreinsatz

Feuerdrama: Frau kam bei Wohnhausbrand ums Leben

In Loretto (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) kam es in der Nacht zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die 83-jährige Bewohnerin konnte nur noch tot geborgen werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)

In der Nacht auf Freitag kam es aus noch ungeklärter Ursache in Loretto (Bezirk Eisenstadt-Land im Burgenland) zum Brand eines Einfamilienhaues, in dem eine alleinstehende 83-jährige Frau ums Leben kam. Das Haus stand in Vollbrand und die Feuerwehren Leithaprodersdorf, Loretto und Eisenstadt waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Teile des Dachstuhles waren bereits eingestürzt als die Feuerwehr eintraf.

Haus in Vollbrand: 83-Jährige tot geborgen

Das Wohnhaus konnte während der Löscharbeiten wegen akuter Einsturzgefahr nicht betreten werden und die 83-jährige Bewohnerin konnte danach nur noch tot geborgen werden. Erhebungen zur Brandentstehung werden durch die Polizei geführt. Das Einfamilienhaus wurde durch den Brand komplett zerstört. Angrenzende Nachbargebäude wurden nicht beschädigt. 

