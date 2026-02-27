Schwer verletzt, eingeklemmt: Autounfall forderte drei Verletzte

In Linz kam es am 26. Februar 2026 zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B1 zwischen Pichlinger Straße und Mooslanderweg. Drei Fahrzeuge waren beteiligt.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am 26. Februar 2026 gegen 19:40 Uhr auf der B1 zwischen der Pichlinger Straße und dem Mooslanderweg in Linz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei gerieten zwei Fahrzeuge, gelenkt von einem 50-Jährigen aus Steyr und einem 21-Jährigen aus Linz, in den Straßengraben. Ein drittes Fahrzeug, gelenkt von einem 61-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, überschlug sich mehrmals und blieb auf der Fahrbahn stehen. Der genaue Unfallhergang ist noch ungeklärt, die Unfallstrecke erstreckte sich über etwa 170 Meter.

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Der 50-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Der 61-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Kepler Uniklinikum gebracht. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Dessen 21-jähriger Freund aus dem Bezirk Linz-Land flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch von den Polizisten an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Er dürfte unverletzt geblieben sein. Die Unfallstelle war bis 22 Uhr total gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 08:01 Uhr aktualisiert