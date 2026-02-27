Mit vermeintlicher Waffe: Fahrgäste auf einer Zugfahrt nach Wien bedroht

Zu einem bedrohlichen Zwischenfall kam es am Donnerstagabend auf einer Zugfahrt von Hegyeshalom nach Wien. Ein 30-Jähriger zog plötzlich eine vermeintliche Waffe und forderte die anderen Fahrgäste zur Herausgabe von Geld auf.

Donnerstagabend spielten sich beängstigende Szenen in einem Railjet von Hegyeshalom (Ungarn) nach Wien ab. „Ein 30-Jähriger bedrohte insgesamt acht Personen mit einem Gegenstand, welcher den Anschein einer Schusswaffe machte“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Burgenland. Er forderte Geld von den Fahrgästen.

Festnahme in Parndorf

Erst als der Zug am Bahnhof Parndorf Halt machte, konnten Polizeistreifen den Mann auf dem Bahnhof anhalten und festnehmen. Bei einer Durchsuchung wurde eine schwarze Taschenlampe gefunden. Der 30‑Ungar versteckte diese offenbar in seiner Jacke, um eine Waffe vorzutäuschen. „Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Eisenstadt an“, so die Polizei. Durch den Vorfall verzögerte sich die Weiterfahrt des Zuges bis 22.50 Uhr.