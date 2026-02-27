Mediashop GmbH: Pionier des Teleshoppings in Insolvenz geschlittert

Die Mediashop GmbH in Österreich ist pleite. Sie ist vielen wohl aus zahlreichen Fernsehspots und dergleichen bekannt. Von der Insolvenz sind 162 Mitarbeiter betroffen, das Unternehmen soll aber weitergeführt werden.

Seit der Gründung der Mediashop GmbH im Jahr 1999 zählt zu den führenden Anbietern im Bereich „Direct-to-Consumer-Commerce“ und entwickelt, vermarktet und vertreibt innovative Produktlösungen aus den Bereichen Haushalt, Küche, Fitness, Gesundheit, Beauty sowie Lifestyle. Das Unternehmen zählt als „Pionier des Teleshoppings in Österreich“, so der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Mediashop-Insolvenz in Österreich: 45 Millionen Euro Passiva

162 Mitarbeiter und rund 459 Gläubiger sind betroffen, die Passiva liegen bei rund 45 Millionen Euro laut Angaben des schuldnerischen Unternehmens. Als Aktiva gibt man Anteile an nationalen wie internationalen Tochtergesellschaften an. Deren Wert müsse laut AKV aber erst eruiert werden. Zudem sei man Eigentümer zahlreicher Marken und IP-Rechte, die verpfändet sind und Eigentümer einer Liegenschaft in Neukirchen, die grundbücherlich belastet ist, so das Unternehmen.

Warum die Mediashop GmbH in die Insolvenz geschlittert ist

In die Insolvenz ist man laut eigenen Angaben geschlittert, da in den vergangenen Jahren tiefgreifende Veränderungen im Konsumverhalten geschehen seien und sich ein zunehmend herausforderndes Marktumfeld entwickelt hätte. Die wachsende Dominanz internationaler Handelskonzerne, der hohe Wettbewerbsdruck sowie eine Verschiebung hin zu globalen online-Plattformen hätte das nationale Handelsumfeld stark belastet. Wesentliche Restrukturierungsmaßnahmen, die im Herbst 2025 umgesetzt worden seien, hätten schon positive Effekte gezeigt, eine betriebswirtschaftliche Analyse hätte jedoch ergeben, dass eine Unternehmensfortführung in der bisherigen Struktur wirtschaftlich nicht machbar sei.

Mediashop GmbH soll fortgeführt werden

Das Unternehmen soll dennoch unter Aufsicht des Insolvenzverwalters fortgeführt werden, den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote angeboten, die binnen zwei Jahren zahlbar ist. Diese möchte man durch den Fortbetrieb finanzieren und ist gleichzeitig auf der Suche nach einem strategischen Investor. Beim laufenden Geschäftsbetrieb seien weitere Restrukturierungsmaßnahmen notwendig, um diesen nachhaltig fortführen zu können.

Operativer Betrieb der Mediashop GmbH bleibt aufrecht

Vorerst aufrecht bleibe jedenfalls der gesamte operative Betrieb – einschließlich der TV-Ausstrahlung, des online-Shops und des Kundenservices. Nun soll sorgfältig geprüft werden, ob und in welchem Ausmaß auch weitere Gesellschaften der Mediashop-Gruppe betroffen seien. Auch die Realisierbarkeit des Sanierungsplans wird vom AKV jetzt eingehend geprüft. Zudem geht man der Frage nach, ob der Sanierungsplan verbessert werden könne.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 09:14 Uhr aktualisiert