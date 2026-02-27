80 Zentimeter Schnee: Skigebiet „lebt“, ist vor dreijähriger Pause offen

Es ist wahrlich ein geschichtsträchtiger Ort. Am Graukogel hat Toni Sailer einst WM-Gold gewonnen, die kommenden drei Winter werden die Lifte aber stillstehen. Die Gemeinde stellt nun klar, dass er diese Saison noch "leben" würde.

Der Graukogel (im Hintergrund) wird nach dieser Wintersaison drei Saisonen lang nicht mehr aufsperren.

Seit dem gestrigen Donnerstag, 26. Februar 2026, hat der Graukogel in Bad Gastein (Pongau, Salzburg) den Skibetrieb aufgenommen. Es handelt sich dabei um ein reines Naturschneegebiet, in dem vor fast 70 Jahren Geschichte geschrieben worden ist. Damals war der alpine Skizirkus im Gasteinertal zu Gast, Ski-Legende Toni Sailer konnte dort eine WM-Goldmedaille gewinnen.

Warum die Graukogel-Lifte nach diesem Winter drei Saisonen stillstehen

Vor dem Winter musste man sich jedoch eingestehen, dass die fehlende Beschneiung und die zu geringen Einnahmen einen Skibetrieb in den kommenden drei Wintern nicht möglich macht. Bis inklusive 2028/29 werden die Lifte im Winter also still stehen. Alles dazu auch hier: Hier wurde Geschichte geschrieben: Skigebiet macht nach dem Winter dicht. Unberührt von der Maßnahme soll jedenfalls die Sommersaison bleiben, in dieser fahren die Graukogel-Lifte mit ihren Gästen auch weiterhin auf den fast 2.500 Meter hohen Berg.

„Der Graukogel präsentiert sich in sehr guter Verfassung“

Die Schließung gilt allerdings erst ab dem nächsten Winter, diesen Winter fahren die Lifte noch – genauer gesagt seit dem gestrigen Donnerstag, 26. Februar 2026. „Der Graukogel lebt – und er ist aktuell in Betrieb. Rund 80 Zentimeter Schneehöhe werden gemeldet, alle drei Liftanlagen laufen von Donnerstag bis Sonntag“, stellt man in der Gemeinde klar. „Die öffentliche Wahrnehmung erweckte teilweise den Eindruck eines vorzeitigen Endes. Fakt ist: Der Graukogel präsentiert sich in sehr guter Verfassung“, weiß auch Olaf Krohne, neu gewählter Obmann und Geschäftsführer des Tourismusverbandes Bad Gastein. Skifahren in den Alpen sei Kulturgeschichte und dürfe nicht totgeredet werden, meint er abschließend.