Ermittler fassten Verdächtigen nach Einbruchserie in zwei Bundesländern

Nach monatelangen Ermittlungen wurde ein Hauptverdächtiger einer Einbruchserie in Niederösterreich festgenommen. Die Suche nach den Komplizen läuft weiter, wie die LPD Niederösterreich berichtet.

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich führen seit dem Frühsommer des abgelaufenen Jahres Ermittlungen gegen eine zunächst unbekannte, dreiköpfige Tätergruppe. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, zwischen Juni und November 2025 insgesamt fünf Einbruchsdiebstähle in den Bezirken Mistelbach, Urfahr-Umgebung, Hollabrunn sowie zweimal im Bezirk Horn begangen zu haben. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Goldschmuck im Gesamtwert von rund 150.000 Euro.

Teilweise geständig

Durch intensive Ermittlungen und der Auswertung von Spuren konnte ein 26-jähriger moldawischer Staatsbürger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er wurde am 20. Jänner aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Linz ausgestellten Europäischen Haftbefehls durch ukrainische Behörden festgenommen und am 25. Februar nach Österreich überstellt. In der anschließenden Einvernahme zeigte sich der 26-Jährige teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Beschuldigten dauern derzeit noch an.

