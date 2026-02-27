Nach Europäischen Haftbefehl: 26-Jähriger nach Einbruchsserie in Haft

Bedienstete des Landeskriminalamt Niederösterreich ermitteln seit Juni 2025 gegen eine zunächst unbekannte Gruppe von drei Personen. Nun gab es erste Ermittlungserfolge.

Die drei Verdächtigen sollen zwischen Juni und November 2025 insgesamt fünf Einbrüche begangen haben. Die Taten passierten in den Bezirken Mistelbach, Urfahr-Umgebung, Hollabrunn sowie zweimal im Bezirk Horn. Dabei stahlen sie Bargeld und Goldschmuck im Wert von rund 150.000 Euro.

Ermittlungen noch im Gange

Durch genaue Ermittlungsarbeit und die Auswertung von Spuren konnte ein 26-jähriger Mann aus Moldau als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Gegen ihn stellte die Staatsanwaltschaft Linz einen Europäischen Haftbefehl aus. Am 20. Jänner 2026 wurde der Mann von ukrainischen Behörden festgenommen. Am 25. Februar 2026 wurde er nach Österreich überstellt. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 26-Jährige teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt Linz eingeliefert. „Die Erhebungen zur den beiden weiteren Beschuldigten dauern derzeit noch an“, so die Polizei in einer Aussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 10:19 Uhr aktualisiert