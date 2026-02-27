Heftiger Crash mit LKW: 23-Jähriger tot, LKW-Lenker schwer verletzt

In der Nacht auf den heutigen Freitag, 27. Februar 2026, ist ein 23-jähirger bei einem schweren Unfall zwischen einem LKW und einem Klein-LKW in Niederösterreich verstorben.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich gegen 2 Uhr Früh im Gemeindegebiet von Poysdorf (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) auf der LB7 ereignet. Wie die Polizei berichtet, ist ein 23-jähriger Pole mit seinem Klein-LKW auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich versetzt frontal gegen das Zugfahrzeug des Kraftwagenzugs eines 35-jährigen Ukrainers gekracht. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Anhänger des LKW nach rechts in den Straßengraben geschleudert, das Zugfahrzeug krachte gegen einen Baum.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Klein-LKW wiederum kippte zur Seite und kam etwa 100 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn auf der Beifahrerseite zum Liegen. Beide Lenker wurden schwerst verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Sofort rückten die Feuerwehren Poysdorf, Poysbrunn, Herrnbaumgarten, Drasenhofen und das Rote Kreuz aus. Die Schwerverletzten wurden von Hubschraubern in Krankenhäuser nach Brünn (Tschechien) geflogen. Dort verstarb der 23-jährige Pole. Die LB7 war im Bereich der Unfallstelle bis 5.40 Uhr komplett gesperrt, sowohl auf der LB7 als auch auf der A5 ist es in beiden Richtungen zu erheblichen Staus gekommen, so die Beamten abschließend.

©Freiwillige Feuerwehr Drasenhofen | Auf der LB7 hat sich ein schwerer Unfall ereignet. ©Freiwillige Feuerwehr Drasenhofen | Insgesamt waren zwei Rettungshubschrauber vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 10:26 Uhr aktualisiert