Österreich startet grenzenloses Rezept – Start mit Tschechien

Wer im Urlaub in Tschechien ein Medikament benötigt, kann sein in Österreich ausgestelltes E-Rezept ab sofort direkt vor Ort einlösen. Mit dem Start von „MyHealth@EU“ bricht für Patienten und Apotheken ein neues Zeitalter an.

Österreich geht den nächsten Schritt in Richtung digitales Gesundheitssystem: Seit Februar 2026 sind mit dem EU-Rezept und der EU-Patientenkurzakte zwei neue grenzüberschreitende Gesundheitsservices verfügbar. Damit können erstmals in Österreich ausgestellte elektronische Rezepte auch im EU-Ausland eingelöst werden. Zum Start funktioniert das neue Service zwischen Österreich und Tschechien. Weitere Länder sollen schrittweise folgen. Ab 2029 wird das EU-Rezept dann in allen EU-Staaten verpflichtend angeboten. Das geht von der Webseite des Bundesministeriums hervor.

Auch Apotheken profitieren

Nicht nur Patienten, sondern auch Apotheken in Österreich erhalten neue Möglichkeiten. Öffentliche Apotheken können künftig elektronische Rezepte von Patienten aus anderen teilnehmenden MyHealth@EU-Staaten einlösen – in der ersten Phase betrifft das Tschechien. Das EU-Rezept ist Teil der europäischen Infrastruktur MyHealth@EU. Ziel ist ein sicherer Austausch von Gesundheitsdaten innerhalb der EU und der EWR-Staaten.

Patientenkurzakte kommt in Kürze

„In den kommenden Wochen wird auch die EU-Patientenkurzakte verfügbar sein“, heißt es vom Bundesministerium. „Sie ermöglicht Ärzt:innen in Österreich bei der Behandlung von Patient:innen aus anderen MyHealth@EU-Staaten eine standardisierte medizinische Zusammenfassung abzurufen“. Zu Beginn können österreichische Ärzte diese Daten aus Tschechien einsehen. Gerade in Notfällen oder bei ungeplanten Arztbesuchen sollen so wichtige Gesundheitsinformationen rasch verfügbar sein – auch wenn Sprachbarrieren bestehen. EU-Rezept und EU-Patientenkurzakte gelten als wichtige Vorbereitung auf den Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS), der den Datenaustausch innerhalb Europas weiter vereinheitlichen soll.

Teilnahme vorerst freiwillig

„In der Pilotphase ist die Teilnahme am EU-Rezept freiwillig“, so heißt es weiter. Patienten können sich online über das ELGA-Portal mit ID-Austria anmelden oder schriftlich über die eHealth-Servicestelle teilnehmen.