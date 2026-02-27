Neusiedl: 84-Jähriger soll versucht haben Schwägerin zu töten

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Polizei derzeit im Bezirk Neusiedl am See. Ein 84-jähriger Mann soll am Donnerstagabend seine 74-jährige Schwägerin mit einer Holzlatte attackiert und verletzt haben.

Ein 84-Jähriger hat am Donnerstagabend (26. Feber 2026) im Bezirk Neusiedl am See seine 74-jährige Schwägerin mit einer Holzlatte attackiert. Die Frau wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Tat wurde laut Polizei gegen 19.20 Uhr verübt. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Ermittlungen zu einem möglichen Motiv und zum Tathergang laufen.