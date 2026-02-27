Neusiedl: 84-Jähriger soll versucht haben Schwägerin zu töten
Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Polizei derzeit im Bezirk Neusiedl am See. Ein 84-jähriger Mann soll am Donnerstagabend seine 74-jährige Schwägerin mit einer Holzlatte attackiert und verletzt haben.
Ein 84-Jähriger hat am Donnerstagabend (26. Feber 2026) im Bezirk Neusiedl am See seine 74-jährige Schwägerin mit einer Holzlatte attackiert. Die Frau wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Tat wurde laut Polizei gegen 19.20 Uhr verübt. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Ermittlungen zu einem möglichen Motiv und zum Tathergang laufen.
Du erlebst Gewalt zu Hause?
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie im Burgenland beim Verein Lichtblick unter 02167/3338, beim Gewaltschutzzentrum Burgenland unter 03352/31420 oder beim Frauenhaus Burgenland unter 0509444000.)
(APA; 27.02.2026)