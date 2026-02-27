Steuerausgleich: Wie du zur ID Austria kommst und was sie alles kann

Um den Steuerausgleich online via FinanzOnline machen zu können, braucht man seit Oktober eine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder die ID Austria. Was das ist und was sie so alles kann? Wir haben nachgefragt.

Mit Ende Februar müssen die Jahreslohnzettel von allen Menschen in Österreich vorliegen, ab 1. März ist dementsprechend auch der Steuerausgleich wieder möglich. Allerdings hat sich mit Oktober 2025 etwas geändert und man muss nun aktiv werden, um bei FinanzOnline auch wieder rein zu kommen. Mehr dazu hier: Steuerausgleich: Österreicher müssen nach Änderung aktiv werden. Eine der Anmeldemöglichkeiten ist eben mit der ID Austria. Was aber genau ist die ID Austria und was, außer dass man den Steuerausgleich machen kann, bringt sie genau? Wir haben beim Bundeskanzleramt (BKA) diesbezüglich für euch nachgefragt.

Was bringt mir die ID Austria abseits von der FinanzOnline-Anmeldung?

Wie das BKA gegenüber 5 Minuten erläutert, gibt es „weit mehr als nur eine Möglichkeit zur Anmeldung bei FinanzOnline“. Bei der ID Austria handle es sich um den „Generalschlüssel für eine Vielzahl digitaler Amtsservices in Österreich, die den EU-Vorgaben entsprechen und höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards gerecht werden“. Mittels ID Austria bekommt man etwa Zugang zu „Meine Sozialversicherung“, „Mein Postkorb“ (für behördliche Schreiben) oder die digitale An- und Abmeldung eines Wohnsitzes. Ebenfalls möglich: Bestätigungen odder Anträge von Behörden und die PDF-Signatur. Für Unternehmen und Selbstständige ist sie für den Einstieg ins Unternehmensserviceportal relevant. Und auch ihre Funktion als Grundlage für die eAusweise-App (digitaler Führerschein, digitaler Zulassungsschein etc.) ist ein Vorteil, so das BKA.

Nutzt du ID Austria bereits? Ja, schon länger Nein, aber ich hole sie mir jetzt Ich will das nicht benutzen Was ist das?

Warum brauche ich die ID Austria unbedingt?

Auf die Frage hin, wieso man die ID Austria auf jeden Fall haben sollte, meint man, dass sie aus staatlicher Sicht „die wesentliche Voraussetzung, um digitale Verwaltungsangebote verlässlich nutzen zu können“ sei. „Mit der ID Austria können sich Personen eindeutig online identifizieren und zahlreiche digitale Amtsservices in Anspruch nehmen. Das betrifft mittlerweile rund 500 Anwendungen“, weiß das BKA auf Nachfrage von 5 Minuten. Dort bezeichnet man es für Bürger auch als „spürbare Erleichterung im Alltag“, da sich viele Anliegen bequem von zu Hause oder unterwegs aus erledigen lassen würden – unabhängig von Öffnungszeiten und Terminen. Und auch im europäischen Kontext gewinne sie immer mehr an Bedeutung, bildet sie doch die Grundlage für die europäische EUDI-Wallet. Mit dieser könne künftig grenzüberschreitend rechtsgültig interagiert werden.

„Die ID Austria bietet Bürgerinnen und Bürgern somit einen sicheren und flexiblen Zugang zu digitalen Services – in Österreich und in Zukunft auch europaweit“, fasst das BKA gegenüber 5 Minuten zusammen.

Wie aufwändig ist es, die ID Austria zu bekommen und zu beantragen?

Jenen, die der Behördenweg abschreckt, richtet das BKA aus: „Der Registrierungsprozess selbst dauert in der Regel nur wenige Minuten. Nach der Terminvereinbarung bringt man einen gültigen Reisepass oder Personalausweis sowie das eigene Smartphone zur Registrierungsstelle mit. Die Registrierung ist meist rasch abgeschlossen, anschließend erhält man eine Anleitung zur Fertigstellung der ID Austria in der App.“ Benötigt man bei der Fertigstellung Unterstützung, kann man einen Termin in der Digital Austria Servicestelle, die im Februar in Wien eröffnet hat, ausmachen. Wichtig dabei ist, die Anleitung zur Fertigstellung mitzubringen und dass diese nicht älter als zwei Monate ist. Einen solchen Beratungsstandard haben im vergangenen Jahr auch schon mehrere neue Registrierungsstellen in den Bundesländern eingeführt. Dadurch sollen Unsicherheiten abgebaut werden.

Wie viele Menschen haben die ID Austria schon?

Mittlerweile gibt es bereits 4,8 Millionen registrierte ID Austria Nutzer in Österreich. Von 24. Jänner bis 24. Februar haben sich etwa 237.000 Menschen neu angemeldet, was einer durchschnittlichen Anmelderate von 7.600 pro Tag entspricht. „Die Zahlen zeigen, dass die Registrierungen weiterhin steigen und sich die Dynamik im Vergleich zum letzten Jahr sogar erhöht hat“, weiß man beim BKA gegenüber 5 Minuten.

Staatssekretär Pröll erklärt Vorteile der ID Austria

Der zuständige Staatssekretär Alexander Pröll erklärt noch, dass es das klare Ziel des Staats sei, durch die ID Austria den Alltag der Bürger einfacher zu machen. „Wir sehen uns hier als Servicestelle und haben im letzten Jahr zusätzlich 220 Servicestopps in ganz Österreich angeboten, um die Registrierung möglichst niederschwellig anzubieten. Weiters haben wir mit Anfang Februar eine permanente Servicestelle in Wien eingerichtet – mit dem Ziel auf Erweiterung in die Bundesländer. Wer eine ID Austria besitzt, profitiert von einem hohen Sicherheitsstandard durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung und hat gleichzeitig die Gewissheit, Amtswege effizient erledigen zu können.“