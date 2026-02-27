13 Überweisungen, 67.000 Euro: Salzburger lässt Betrüger „in“ seinen PC
Ein 53-jähriger Pongauer (Salzburg) wurde von unbekannten Tätern betrogen. Insgesamt entstand dem Mann ein finanzieller Gesamtschaden von über 67.000 Euro.
Der 53-Jährige wurde dabei in betrügerischer Absicht zur Registrierung auf einer Website verleitet. Die unbekannten Täter haben ihm nach Einzahlung eines Startkapitals hohe Gewinnsummen in Aussicht gestellt und das Opfer in weiterer Folge wiederholt angerufen. Dabei meinten sie, sie wollen bei der Abwicklung von Transaktionen und bei der Gewinnauszahlung behilflich sein.
So haben die Betrüger dem Opfer das Geld aus der Tasche gezogen
Daher installierte der Mann Fernwartungsprogramme auf seinem Computer. Durch die Fernzugriffsmöglichkeit haben die Betrüger schließlich insgesamt 13 Überweisungen auf ausländische Konten veranlasst. Gegenüber dem Opfer gaben sie an, dass die Einzahlungen notwendig seien, um angebliche Gewinne über eine Plattform ausbezahlt zu bekommen. Das war allerdings gelogen, dem 53-Jährigen ist ein Gesamtschaden von über 67.000 Euro entstanden. Die Polizei warnt nun vor solchen betrügerischen Online-Investmentplattformen und gibt Tipps.
Tipps der Polizei:
- Vorsicht bei unrealistischen Gewinnversprechen
- keine Fernwartungssoftware für Unbekannte installieren
- keine Überweisungen auf ausländische Konten ohne Prüfung
- bei IBAN-Nummern aus dem Ausland besonders vorsichtig sein
- die Bank umgehend kontaktieren und verdächtige Transaktionen überprüfen lassen
- bei der nächsten Polizeidienststelle Anzeige erstatten