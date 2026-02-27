Skip to content
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Bei einer Kollision mit einem Zug wurde ein 31 Jahre alter E-Bike-Fahrer verletzt.
Altenmarkt
27/02/2026
Bei Bahnübergang

Zugunfall: E-Biker von S-Bahn erfasst und verletzt

Freitagmorgen, am 27. Februar 2026, hat sich am Bahnübergang in Altenmarkt (Pongau, Salzburg) ein Unfall zwischen Bahn und einem Radfahrer ereignet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Ein 31-jähriger Mann war mit seinem E-Bike auf dem entlang der Gleise verlaufenden Radweg in Richtung Altenmarkt unterwegs. Als er den dortigen Bahnübergang überqueren wollte, kam es zur Kollision mit einer herannahenden S-Bahn. Wie die Polizei berichtet, wurde der Radfahrer verletzt ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der Gleisbereich war anschließend an der Stelle für rund 60 Minuten gesperrt, weitere Erhebungen zum Unfallhergang sind derzeit im Gange.

