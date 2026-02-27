Zugunfall: E-Biker von S-Bahn erfasst und verletzt

Ein 31-jähriger Mann war mit seinem E-Bike auf dem entlang der Gleise verlaufenden Radweg in Richtung Altenmarkt unterwegs. Als er den dortigen Bahnübergang überqueren wollte, kam es zur Kollision mit einer herannahenden S-Bahn. Wie die Polizei berichtet, wurde der Radfahrer verletzt ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der Gleisbereich war anschließend an der Stelle für rund 60 Minuten gesperrt, weitere Erhebungen zum Unfallhergang sind derzeit im Gange.