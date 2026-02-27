Weniger Falschgeld in Österreich – Wien bleibt Hotspot

Die neue Falschgeldstatistik der Oesterreichische Nationalbank (OeNB) zeigt für 2025 einen leichten Rückgang. Insgesamt wurden 10.089 gefälschte Banknoten aus dem Umlauf gezogen – das sind um 1,2 Prozent weniger als 2024.

Am meisten betroffen war erneut der 50-Euro-Schein: 5.851 Stück (57,9 Prozent) wurden sichergestellt. Dahinter folgen der 20-Euro-Schein (1.811 Stück) und die 100-Euro-Banknote (1.335 Stück). Regional bleibt Wien klarer Schwerpunkt: Mit 5.061 Fälschungen entfielen mehr als 50 Prozent aller Fälle auf die Bundeshauptstadt. Dahinter liegen Niederösterreich (1.601) und Oberösterreich (878). Der Gesamtschaden durch Falschgeld sank um 9 Prozent auf 610.870 Euro.

13.614 Fälschungen vor Umlauf sichergestellt

Zusätzlich stellte die Polizei 13.614 Fälschungen sicher, bevor sie in Umlauf gebracht wurden. OeNB-Direktoriumsmitglied Thomas Steiner betont: „Uns ist eine zeitnahe und enge Abstimmung mit der Polizei wichtig. Mit Hilfe der Daten und Analysen der OeNB kann die Polizei der Fälschungskriminalität noch gezielter begegnen.“

Bargeldversorgung wird ausgebaut

Gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städtebund sorgt die OeNB seit Juli 2025 für zusätzliche Geldautomaten in Gemeinden ohne Bank oder Bankomat. Geplant sind 100 bis 120 neue Geräte, vor allem im ländlichen Raum. Auch optisch stehen Änderungen bevor: Für die Neugestaltung der Euro-Banknoten wurden die Themen „Europäische Kultur“ und „Flüsse und Vögel“ ausgewählt. Bis Ende 2026 soll feststehen, wie die neuen Scheine aussehen werden. Anschließend folgen technische Umsetzung und Produktion.