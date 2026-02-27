Lenker tot: Mopedauto kollidierte mit PKW und LKW

Bei einem Unfall auf der Marchtrenker Straße starb ein 71-Jähriger nach Kollisionen mit einem PKW und LKW. Zwei weitere Fahrer blieben unverletzt, ein Beteiligter verlor vorübergehend seinen Führerschein.

Der 71-Jährige wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er am 27. Februar 2026 im Klinikum Wels-Grieskirchen seinen Verletzungen erlag.

Ein 22-Jähriger lenkte am 26. Februar 2026 gegen 7.50 Uhr seinen LKW auf der Marchtrenker Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 41-Jähriger aus Wels mit seinem PKW in die entgegengesetzte Richtung. Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr dort mit seinem Mopedauto Richtung Marchtrenker Straße und beabsichtigte in diese nach links Richtung Weißkirchen einzubiegen. Dann passierte das Unglück.

Tödlicher Unfall

Der 71-Jährige dürfte das Fahrzeug des von links kommenden 41-Jährigen übersehen haben, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dadurch wurde das Mopedauto auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschoben und es kam zum Zusammenstoß mit dem 22-jährigen LKW-Lenker. Das Mopedauto kam in seitlicher Lage zwischen dem Geh- und Radweg und einem Feld zum Stillstand.

Lenker verstarb im Krankenhaus

Der 71-Jährige wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er am 27. Februar 2026 im Klinikum Wels-Grieskirchen seinen Verletzungen erlag. Der 41-Jährige und der 22-Jährige blieben bei dem Unfall unverletzt. Aufgrund des Verdachts der Beeinträchtigung durch Suchtgift wurde der 41-Jährige zur Fahrtauglichkeitsuntersuchung vorgeführt. Diese ergab die Fahruntauglichkeit. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.