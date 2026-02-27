5 Mitarbeiter von Taxi-Pleite betroffen

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun erklärt, sind von der Insolvenz des „Ländle Taxi“-Betreibers insgesamt fünf Dienstnehmer betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rund 12.000 Euro, unklar ist aktuell noch, wie hoch die Aktiva sind. Ebenfalls unbekannt ist die Ursache des Vermögensverfalls. „Der KSV1870 wird die Gründe dieser Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben“, erklärt man in der Aussendung. Der Masseverwalter wird über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung kurzfristig entscheiden.