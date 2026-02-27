Skip to content
/ ©Pexels/ Skitterphoto
Bild auf 5min.at zeigt ein Taxi.
Ein Taxi-Unternehmer aus Vorarlberg ist in die Insolvenz geschlittert.
Vorarlberg
27/02/2026
Ländle Taxi

5 Mitarbeiter von Taxi-Pleite betroffen

Über das Vermögen eines Vorarlberger Taxi-Unternehmers, der das "Ländle Taxi" betreibt, wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun erklärt, sind von der Insolvenz des „Ländle Taxi“-Betreibers insgesamt fünf Dienstnehmer betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rund 12.000 Euro, unklar ist aktuell noch, wie hoch die Aktiva sind. Ebenfalls unbekannt ist die Ursache des Vermögensverfalls. „Der KSV1870 wird die Gründe dieser Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben“, erklärt man in der Aussendung. Der Masseverwalter wird über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung kurzfristig entscheiden.

