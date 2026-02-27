Impfen in Apotheken wird möglich

Die Bundesregierung hat eine Grundsatzentscheidung zur Ausweitung des Impfangebots getroffen: Künftig sollen Schutzimpfungen auch in Apotheken durchgeführt werden können.

Ziel der Maßnahme ist es, den Zugang zu Vorsorgemedizin niederschwelliger zu gestalten und die Durchimpfungsraten in der Bevölkerung zu steigern.

Mit der Grundsatzentscheidung der Bundesregierung, Impfungen künftig auch in Apotheken zu ermöglichen, wird ein zentraler Schritt zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung gesetzt. Das hat Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) im Rahmen eines gemeinsamen Medientermins mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) angekündigt. Damit werde man einen großen Wunsch der Bevölkerung in die Umsetzung bringen, so Babler. Noch heuer soll ein Angebot für alle, sich niederschwellig in Apotheken impfen zu lassen, beschlossen werden. Die Österreichische Apothekerkammer sieht darin eine wichtige gesundheitspolitische Maßnahme. Ablehnung kam von der Ärztekammer. Impfen sei aus gutem Grund eine ärztliche Leistung, erklärte Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart in einer Aussendung.

Mehr Menschen erreichen

„Beim Impfangebot gilt das Prinzip: Je vielfältiger und wohnortnäher, desto besser für die Gesundheit der einzelnen Menschen und für das gesamte Gesundheitssystem“, betont Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer,in einer Aussendung. Apotheken verfügten über eine flächendeckende Infrastruktur, lange Öffnungszeiten und ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Ihre Einbindung sei daher ein logischer Schritt, um mehr Menschen zu erreichen. „Zwölf Jahre harte Ausbildung können nicht mit einem Wochenendkurs aufgewogen werden“, so Steinhart. Die beste medizinische Beratung und Versorgung könnten nur Ärztinnen und Ärzte leisten. „Patientensicherheit sollte oberste Priorität haben, wir lehnen diese Maßnahme daher ab“, so Steinhart.

Bereits tausende speziell ausgebildete Apotheker

Die Voraussetzungen für den Start sind bereits geschaffen: Rund 3.000 Apotheker haben eine umfassende Impfausbildung auf international anerkanntem Niveau absolviert. „Internationale Erfahrungen zeigen, dass Impfangebote in Apotheken die Impfbereitschaft deutlich steigern“, heißt es. (APA/RED; 27.02.2026)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 13:37 Uhr aktualisiert