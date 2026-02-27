Kassa-Betrug weitet sich aus: „Es regnete Selbstanzeigen“

Vor genau einem Monat wurde ein Registrierkassenbetrug in Millionenhöhe in Österreich bekannt. Damals war die Rede von 20 Beschuldigten und 50 Betrieben, seither hat es Selbstanzeigen "geregnet".

Ende Jänner wurde von der Steuerfahndung im Amt für Betrugsbekämpfung ein Betrugsfall in Millionenhöhe aufgedeckt. In der Ostregion Österreichs hat man dabei mehr als 50 Hausdurchsuchungen bei knapp 20 Beschuldigten durchgeführt. Mittels eigens entwickelter Software konnten Buchungsvorgänge nachträglich aus Registrierkassen gelöscht und Umsätze so systematisch verschleiert werden. Alles dazu auch hier: Millionen-Betrug bei Groß-Razzia in Österreich aufgedeckt.

„Großteil der Beschuldigten in der Ost-Region“

Seither habe man ermittelt „und es regnete Selbstanzeigen“, so Finanzminister Markus Marterbauer in sozialen Medien. Gegenüber 5 Minuten erklärt das Finanzministerium, dass es mittlerweile knapp 50 Beschuldigte gibt und rund 150 Betriebe von den Ermittlungen betroffen sind. „Ein Großteil der Beschuldigten befinden sich in der Ost-Region Österreichs“, heißt es weiter. In allen Fällen handle es sich „um dieselbe manipulative Software“. Der Modus Operandi sei demnach auch immer identisch, so das Ministerium. Derzeit gehe man von einem Gesamtschaden im Millionenbereich aus, die genaue Höhe sei aber noch Teil der laufenden Ermittlungen.

Das haben auch Konsumenten in der Hand

Finanzminister Marterbauer richtet etwa über Bluesky noch aus, dass auch die Konsumenten etwas gegen solche Steuerbetrugsformen in der Hand hätten. Und zwar „indem sie im Gasthaus, Hotel und bei allen Einkäufen immer einen Beleg mit QR-Code verlangen“. Auf Facebook meint er noch, dass er gerne Steuern zahlen würde, wenn er wisse, „dass auch andere ihre Steuern zahlen“. Und zum expliziten Fall meint er abschließend noch: „Wir bleiben dran.“