Österreicher war fast doppelt so schnell wie erlaubt, wurde erwischt

Mit 96 statt der erlaubten 50 km/h ist ein 34-jähriger Österreicher durch das Ortsgebiet von Kematen (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) gerast. Dabei wurde er von der Polizei erwischt.

Gegen 7.50 Uhr hat eine Polizeistreife im Ortsgebiet von Kematen (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei hat man einen 34-jährigen Österreicher, der mit seinem Auto mit 96 km/h durchs Ortsgebiet raste, aus dem Verkehr gezogen. Eigentlich dürfte man dort aber nur 50 km/h schnell fahren. Außerdem hatte der Lenker seinen Führerschein nicht mit, weshalb ihm die Lenkberechtigung vorläufig digital entzogen und eine entsprechende Bestätigung ausgestellt worden ist. Außerdem wurde auch eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erstattet.