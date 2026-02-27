150-Euro-Brief: Wer ihn Mitte März bekommt und was du tun musst

Im Rahmen der Aktion "Schulstartplus!" bekommen bald wieder rund 50.000 Kinder, Jugendliche und Lehrlinge Briefe vom Staat. In diesen ist ein QR-Code, mit dem man einen 150-Euro-Gutschein aktiviert.

Auch dieses Semester gibt es für zehntausende Kinder und Lehrlinge in Österreich wieder einen 150-Euro-Schulstartbonus, 5 Minuten hat zuerst berichtet. Unter dem Namen „Schulstartplus!“ werden Familien mit Schulkindern oder Lehrlingen bis einschließlich 24 Jahre unterstützt, die im Dezember 2025 Mindestsicherung oder Sozialhilfe bezogen haben. Dabei handelt es sich um rund 50.000 Betroffene, erklärt das Sozialministerium nun in einer Aussendung.

So funktioniert der 150-Euro-Schulstartbonus

Betroffene bekommen dabei Mitte März 2026 einen Brief mit einem QR-Code zugeschickt. Diesen müssen sie scannen, das Geld können sie dann in der „Schulstart“-App aktivieren und zum Kauf von Schulartikeln, Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Bekleidung verwenden. Das Geld muss übrigens bis 30. Juni 2026 aktiviert werden. Hätte man die Bezahlkarte lieber analog, ist das bei Bedarf ab Mai möglich. Bis 31. Dezember 2026 kann das Guthaben dann in ausgewählten Händlernetzwerken eingelöst werden. Die App kann im Apple Store und im Google Play Store heruntergeladen werden und ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Dari/Farsi, Russisch, Serbisch, Französisch und Türkisch verfügbar, online gibt es hier zur Aktion und der App in acht Sprachen Informationen.

Sozialministerin Schumann: „Unser Ziel ist klar“

So sollen notwendige Anschaffungen für Schule oder Ausbildung ermöglicht werden. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen allen Kindern unabhängig vom Einkommen der Eltern die gleichen Voraussetzungen für einen guten Start ins neue Schulsemester bieten“, betont Sozialministerin Korinna Schumann.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Die Schulstart-Aktion – auch im Herbst gibt es einen Bonus mit dem Namen „Schulstartklar“ – wird seit 2025 beriets digital umgesetzt. Das Sozialministerium spricht von einer hohen Abholrate von rund 90 Prozent. Diese würde zeigen, „dass die Aktion wirksam ist und dort ankommt, wo Unterstützung benötigt wird.“ Konkret haben im Herbst des Vorjahres tausende Österreicher den Bonus nicht geholt, rund eine Million Euro sind so nicht verwendet worden. Alles dazu auch hier: Eine Million Euro: Tausende Österreicher ignorieren Bonus komplett.