Hubschrauberabsturz, Extremwetter: Einsatzkräfte proben den Ernstfall

„Krisen kennen keine Grenzen. Sicherheit und Krisenbewältigung darf an der Landesgrenze keinen Halt machen. Deshalb müssen auch unsere Einsatzkräfte grenzüberschreitend denken und handeln. Das wollen wir einmal mehr aufzeigen“, so Tirols Landeshauptmann Anton Mattle. Auch die Landeshauptfrau von Salzburg, Karoline Edtstadler, weiß: „Die Helferinnen und Helfer unserer Einsatzorganisationen setzen international Maßstäbe, was die schnelle Hilfe für die Bevölkerung betrifft.“ Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit müsse dennoch regelmäßig trainiert werden, „damit im Ernstfall keine wertvolle Zeit verloren wird und jeder Handgriff sitzt“.

Einsatzleitungen werden bei erster Übung einberufen

Extreme Schneefälle und dadurch bedingte Straßensperren, Unterbrechungen von Eisenbahnlinien, Ausfälle in der Stromversorgung, gestrandete Touristen bis hin zu sehr großer Lawinengefahr – dieses fiktive Szenario ist Ausgangslage der Stabsübung OLEX.26. Dabei werden die Einsatzleitungen in Tirol und Salzburg einberufen, um die bundesländerübergreifende Stabsarbeit in solchen Situationen zu üben. Das Drehbuch stellt die Übenden dabei vor immer neue und unerwartete Herausforderungen, im „Einsatz“ stehen rund 100 Personen in den Einsatzstäben. Ihre Arbeit wird dabei von Experten überwacht, die anschließend ein Feedback geben. „Das Szenario ist sehr fordernd und führt ganz gewollt auch dazu, dass ordentlich Stress entsteht“, so Markus Kurcz, Leiter des Referats Äußere Sicherheit und Katastrophenschutz im Land Salzburg.

Realübung simuliert einen Hubschrauber-Crash

Bei der Realübung am Freitag, 6. März, wird es dann besonders spannend. Am Truppenübungsplatz wird ein Hubschrauberzusammenstoß mit anschließendem Absturz und mehreren Verletzten sowie einem zusätzlichen Lawinenabgang simuliert. 200 Einsatzkräfte der Bergrettung, des Bundesheers, der Feuerwehr, des Roten Kreuzes sowie der Polizei sind vor Ort und üben das koordinierte Vorgehen. Auch Hubschrauber vom Land Tirol, des Innenministeriums und des Bundesheers kommen zum Einsatz.

Einsatzkräfte vor mehrere Herausforderungen gestellt

„Das Übungsszenario stellt die Einsatzkräfte vor mehrere Herausforderungen: Sie müssen die Verletzten rasch bergen und in eine nahegelegene Sanitätshilfsstelle transportieren. Dabei gilt es vor allem, sich eng abzustimmen. Zeitgleich sind mehrere Hubschrauber in der Luft, der Einsatzort ist weitflächig und Verletzte teils schwer zu erreichen. Das brennende Wrack sorgt für Rauch und dadurch bedingt schlechte Sicht“, so Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katstrophenmanagement des Landes Tirol. Auch bei der Realübung schauen Experten den Einsatzkräften über die Schulter. „Nur wenn solche Szenarien bei Übungen möglichst realitätsnahe geprobt werden, sitzen im Ernstfall alle Handgriffe genau. Die anschließende Nachbesprechung inklusive Feedbacks ist für die Optimierung von Einsatz- und Rettungsketten der wichtigste Teil der Übung“, so Rizzoli.