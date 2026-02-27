Cobra-Einsatz: Burschen (15, 18) drohten mit Luftdruckpistole

Zwei Burschen im Alter von 15 und 18 Jahren bedrohten am 26. Februar zwei Mädchen in Wiener Neustadt mit einer Luftdruckpistole, und lösten so einen Einsatz des EKO Cobra aus.

Gegen 20:30 Uhr kam eskalierte die Situation in der Wiener Neustädter Innenstadt. Zwei junge Burschen bedrohten zwei Mädchen mit einer Luftdruckpistole. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Dabei schmiss einer der beiden die Waffe in einen Mistkübel.

Cobra im Einsatz

Das Einsatzkommmando Cobra rückte daraufhin an. Die Beamten erwischten einen der beiden Jugendlichen, einen 18-Jährigen, noch in der Innenstadt. Der zweite Tatverdächtige, ein 15-Jähriger, konnte am Bahnhof in Wiener Neustadt gefasst werden. Beide wurden vorläufig festgenommen, die Waffe wurde sicher gestellt.

Täter und Opfer waren einander bekannt

Die Ermittlungen der Polizei sind derzeit voll im Gange. Die Motive der beiden Jugendlichen sind noch unklar, laut dem ORF dürften sich die Opfer und die Tatverdächtigen jedoch gekannt haben.