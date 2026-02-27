Finanzministerium warnt vor Betrugswelle via SMS und E-Mail
Immer mehr Österreicher erhalten derzeit täuschend echte Nachrichten, die angeblich vom Finanzamt stammen. Das Finanzministerium stellt nun klar: Dabei handelt es sich ausnahmslos um Betrugsversuche.
Immer dreistere Internetbetrüger sorgen aktuell für eine Welle an Fake-Nachrichten in Österreich. Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt eindringlich vor gefälschten SMS, E-Mails, Messenger-Nachrichten, Anrufen und Webseiten im Stil von FinanzOnline. Die Täter geben sich als offizielle Stellen aus – etwa als Finanzamt, Zoll oder direkt als FinanzOnline – und versuchen so, an persönliche Daten oder Geld zu kommen.
Diese Maschen sind bekannt:
Laut BMF geht es in den Fake-Nachrichten häufig um:
- angebliche Steuerrückzahlungen
- offene Forderungen oder drohende Pfändungen
- verdächtige Anmeldeversuche bei FinanzOnline
- notwendige Konto-Aktualisierungen
- Überprüfungen zu Krypto-Vermögen
„Es handelt sich um Betrugsversuche“
Das Finanzministerium stellt klar: Offizielle Schreiben werden ausschließlich als digital signierte Bescheide per Post oder über die FinanzOnline-Databox zugestellt. Wichtig: Das BMF fordert niemals per SMS oder E-Mail zur Bekanntgabe von Passwörtern, Kreditkarten- oder Kontodaten auf.
So schützt du dich:
- Keine Links oder Anhänge in verdächtigen Nachrichten öffnen
- Niemals persönliche Daten weitergeben
- Nachrichten sofort löschen
- Anrufe sofort beenden
- Im Zweifel offizielle Telefonnummer selbst recherchieren und zurückrufen