/ ©Montage: Canva Pro/BMF
Bild auf 5min.at zeigt Betrugsnachrichten.
Offizielle Bescheide werden ausschließlich per Post oder über die gesicherte FinanzOnline-Databox zugestellt.
Österreich
27/02/2026
Vorsicht:

Finanzministerium warnt vor Betrugswelle via SMS und E-Mail

Immer mehr Österreicher erhalten derzeit täuschend echte Nachrichten, die angeblich vom Finanzamt stammen. Das Finanzministerium stellt nun klar: Dabei handelt es sich ausnahmslos um Betrugsversuche.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Immer dreistere Internetbetrüger sorgen aktuell für eine Welle an Fake-Nachrichten in Österreich. Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt eindringlich vor gefälschten SMS, E-Mails, Messenger-Nachrichten, Anrufen und Webseiten im Stil von FinanzOnline. Die Täter geben sich als offizielle Stellen aus – etwa als Finanzamt, Zoll oder direkt als FinanzOnline – und versuchen so, an persönliche Daten oder Geld zu kommen.

Diese Maschen sind bekannt:

Laut BMF geht es in den Fake-Nachrichten häufig um:

  • angebliche Steuerrückzahlungen
  • offene Forderungen oder drohende Pfändungen
  • verdächtige Anmeldeversuche bei FinanzOnline
  • notwendige Konto-Aktualisierungen
  • Überprüfungen zu Krypto-Vermögen
Bild auf 5min.at zeigt Betrugsnachrichten.
©BMF
So können Betrügernachrichten aussehen.
Bild auf 5min.at zeigt Betrugsnachrichten.
©BMF |
So können Betrügernachrichten aussehen.
Bild auf 5min.at zeigt Betrugsnachrichten.
©BMF |
So können Betrügernachrichten aussehen.
Bild auf 5min.at zeigt Betrugsnachrichten.
©BMF |
So können Betrügernachrichten aussehen.

„Es handelt sich um Betrugsversuche“

Das Finanzministerium stellt klar: Offizielle Schreiben werden ausschließlich als digital signierte Bescheide per Post oder über die FinanzOnline-Databox zugestellt. Wichtig: Das BMF fordert niemals per SMS oder E-Mail zur Bekanntgabe von Passwörtern, Kreditkarten- oder Kontodaten auf.

So schützt du dich:

  • Keine Links oder Anhänge in verdächtigen Nachrichten öffnen
  • Niemals persönliche Daten weitergeben
  • Nachrichten sofort löschen
  • Anrufe sofort beenden
  • Im Zweifel offizielle Telefonnummer selbst recherchieren und zurückrufen
