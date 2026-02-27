Aus Krankenhaus geflüchtet: Fahndung nach Häftling in Tirol

Spektakuläre Flucht in Tirol: Ein Häftling ist am Donnerstag, 26. Februar 2026, gegen 18.30 Uhr aus dem Landeskrankenhaus Natters (Bezirk Innsbruck-Land) entkommen.

Er ist noch immer auf der Flucht.

Der Mann befand sich aufgrund medizinischer Notwendigkeit stationär im Krankenhaus und stand unter Bewachung von Justizwachebeamten. Wie genau der Mann flüchten, konnte ist noch nicht genau geklärt. Der Geflohene verbüßte eine reguläre Strafhaft wegen Vermögensdelikten. Seine Entlassung wäre bereits im Juni 2026 vorgesehen gewesen. Die Fahndung nach dem Mann läuft derzeit, bislang jedoch ohne Erfolg.

Transparenzhinweis Zunächst wurde behauptet, der Mann sei aus dem Fenster geflüchtet. Dies konnte jedoch nicht bestätigt werden. Der Artikel wurde dahingehend am 27.02.2026 um 18:10 aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 18:11 Uhr aktualisiert