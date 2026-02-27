Schneelage wird Urlauber-Paar am Traunstein zum Verhängnis

Am Traunstein ist eine 34-Jährige am Freitag zu Sturz gekommen und musste per Polizeihubschrauber geborgen werden. Das Paar war am Naturfreundesteig unterwegs und kam beim Abstieg vom markierten Weg ab.

Mit dem Polizeihubschrauber wurden die beiden Bergsteiger am Traunstein per Taubergung aus rund 1.400 Metern Seehöhe ins Tal gebracht.

Was als gemeinsame Bergtour begann, endete mit einem Rettungseinsatz aus der Luft. Ein 26-jähriger Deutscher war am Freitag, dem 27. Februar 2026, gegen 9.30 Uhr mit einer 34-jährigen Freundin, ebenfalls aus Deutschland, auf den Traunstein aufgebrochen. Die beiden wählten den Naturfreundesteig für den Aufstieg. Nach einer Rast beim Naturfreundehaus wollten sie über den Mairalmsteig wieder ins Tal zurückkehren.

Vom Weg abgekommen

Gegen 13.10 Uhr kam es auf rund 1.400 Metern Seehöhe zu dem Zwischenfall. Laut Angaben dürften die beiden „vermutlich aufgrund der massiven Schneelage“ rechts vom markierten Weg abgekommen sein. In dem unwegsamen Gelände rutschte die 34-Jährige plötzlich aus. Ihr Begleiter reagierte rasch und konnte sie gerade noch auffangen.

Notruf abgesetzt

Trotzdem war an einen sicheren Abstieg laut Landespolizeidirektion Oberösterreich nicht mehr zu denken. Der 26-Jährige setzte mit seinem Handy einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte reagierten umgehend. Der Polizeihubschrauber wurde angefordert, um die beiden aus der schwierigen Lage zu befreien. Schließlich wurden die Frau und ihr Begleiter mittels Taubergung geborgen und ins Tal geflogen. Die 34-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.