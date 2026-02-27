Verbot von umweltschädlichen Chemikalien zeigt Wirkung

Eine Studie der Uni Graz zeigt nun, dass das Verbot der umweltschädlichen Stoffe "PFAS" Wirkung zeigt, die Umweltbelastung sei um ein vielfaches zurückgegangen. Die Uni möchte weiter auf diesem Gebiet forschen.

Viele von den Wirkstoffen finden sich überall in unserem Alltag: auf Pfannen, Kleidung, und Kosmetika. Andere sind bereits EU-weit verboten. Die Rede ist von PFAS, also bestimmten Fluoridverbindungen. Sie haben negative Auswirkungen auf die Gesundheit, können Krebs, Leberschäden und Unfruchtbarkeit verursachen. Ebenfalls dauert es besonders lange, bis sie in der Natur zerfallen, was ihnen den Spitznamen „Ewigkeitschemikalien“ eingebracht hat.

Belastung der Tiere sinkt

Die Uni Graz hat nun gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen in einem Projekt gezeigt, dass die Verbote der Europäischen Union Früchte tragen. Dafür wurden Gewebeproben aus der Leber von Rotwild aus dem Nationalpark Bayrischer Wald entnommen. Das Ergebnis: „Die Belastung durch PFAS sankt von 64 auf acht Nanogramm, das entspricht einem Rückgang von 87 Prozent“, erklärt Viktoria Müller, Hauptautorin der Studie.

Betriebe fangen an zu tricksen

Jedoch weichen Industriebetriebe oftmals auf andere PFAS aus, die zwar nicht verboten, aber ähnlich giftig für Mensch und Umwelt sind. Beispielsweise sei die Konzentration von anderen Verbindungen angestiegen, sagte Müller.

Noch nicht ausreichend erforscht

Die Studie ist jedoch auch ein Hinweis auf eine weitere Herausforderung. „Diese Stoffe zerfallen in andere PFAS, die zur Zeit noch nicht gemessen werden können“, erklärt Jörg Feldmann, Professor für analytische Chemie an der Universität Graz. „Nur weil wir die Stoffe nicht mehr direkt nachweisen, bedeutet das nicht, dass sie weg sind.“ Er möchte daher in weitere Studien in diesem Feld investieren.