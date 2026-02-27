Wochenends und Feiertags: Tiroler Stromanbieter bietet Strom gratis an

Der Tiroler Stromversorger Gutmann möchte seinen Kunden an Wochenenden und Feiertagen in der Sommersaison Strom zum Nulltarif anbieten, und so den Überschüsse im Netz ein Ende bereiten.

Ein Tiroler Privatanbieter erlässt seinen Kunden über die Sommermonate teilweise den Energieanteil.

Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien sei manchmal Strom im Überfluss im Netz, so der Tiroler Stromanbieter Gutmann am Freitag. Deshalb wurde den Kunden von April bis August, sowie an Feiertagen, von 12 Uhr bis 16 Uhr gratis Strom versprochen. Damit sei man der erste Anbieter österreichweit, der ein Gratis-Angebot realisieren könne.

Keine Mehrkosten für Anbieter

„Für uns entstehen dabei keine Mehrkosten“, sagt Geschäftsführer Alexander Gutmann. Bisher musste man für entstandenen Überschuss bezahlen. Ziel der Aktion sei es auch, Kunden zu gewinnen.

Das Kleingedruckte des Angebots

Horst Ebner, Leiter der Strom- und Gasabteilung bei Gutmann, klärte weiterhin darüber auf, dass der Nulltarif allerdings nur für Kunden gelte, deren Jahresverbrauch unter 100.000 Kilowattstunden liege. Weiters sind Steuern und Netzkosten trotzdem zu bezahlen, lediglich der Energieanteil wird erlassen.