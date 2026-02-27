Feuerwehren im Einsatz: Gartenhütte in Vollbrand

40 Feuerwehrleute standen bei einem Brand einer Gartenhütte am 26. Februar in Hundsheim, Bezirk Bruck an der Leitha im Einsatz.

Am Donnerstagvormittag wurden die örtlichen Feuerwehren zu einem Gebäudebrand alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Gartenhütte in einem Innenhof in Vollbrand stand.

Brand mit Atemschutzträgern bekämpft

Der Einsatzleiter der Feuerwehr entschied deshalb, noch drei weitere Feuerwehren zu alarmieren, und einen Löschangriff unter Atemschutz zu starten. Nach etwa einer Stunde war der Brand weitestgehend eingedämmt, die Suche nach versteckten Glutnestern dauerte jedoch noch an. Nach insgesamt drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.