Nicht angeschnallt: 84-Jähriger stirbt bei Unfall in Oberösterreich

Schwerer Crash auf der Umfahrung Haag am Hausruck: Ein 84-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen kam am Donnerstag ums Leben. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, dem 27. Februar 2026, gegen 14 Uhr auf der L520, der Gaspoltshofener Landesstraße in Oberösterreich. Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Wagen von Gaspoltshofen Richtung Haag am Hausruck unterwegs. Am Beifahrersitz saß seine 53-jährige Ehefrau. Als das Ehepaar die Umfahrung „Haag am Hausruck“ erreichte und in Richtung Kreuzungsbereich zur L518, der Rottenbacher Landesstraße, fuhr, näherte sich von links ein weiteres Fahrzeug.

Auto überschlug sich

Ein 84-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr laut Angaben der Polizei aus dem Ortsgebiet Haag kommend in die Kreuzung ein – in Richtung Rottenbach. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 54-Jährige erfasste mit der Front seines Autos die rechte Seite des Pkw des 84-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich dessen Fahrzeug.

Trotz Reanimation verstorben

Der 84-Jährige war nicht angeschnallt. Er erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 54-jährige Lenker sowie seine 53-jährige Ehefrau wurden mit leichten Verletzungen in das Klinikum Ried im Innkreis eingeliefert.