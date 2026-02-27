Fisch-Imbiss Nordsee sorgt mit Ramadan-Angebot für Aufsehen

Anlässlich des Fastenmonats Ramadan bietet Nordsee ein eigenes Menü ab 17 Uhr an. Viele freuen sich über das Angebot, doch offensichtlich sind nicht alle Kunden mit dieser Aktion einverstanden.

Die Imbisskette Nordsee macht mit dem Angebot auf den Ramadan aufmerksam.

Die Fisch-Imbisskette Nordsee wirbt mit einem neuen Angebot, ab 17 Uhr stehen eigene Spezial-Menüs auf der Speisekarte. Das geschieht aus aktuellem Anlass: Aktuell läuft parallel zur christlichen Fastenzeit auch der muslimische Fastenmonat Ramadan.

Strenger Fastenmonat für Muslime

Der Ramadan schreibt die Nahrungseinnahme für Gläubige sehr streng vor. Gegessen und getrunken werden darf nur zwischen Nacht- und Morgendämmerung. Daher bietet der Imbiss nun Fischburger mit Pommes und Getränken ab 17 Uhr zu gesonderten Preisen an. Im Internet polarisiert die Idee. Während die einen die Aktion feiern, zeigen sich die anderen irritiert.

Freude auf der einen Seite, Verwirrung auf der anderen

Unter dem Video auf Instagram finden sich zahlreiche begeisterte Kommentare, wie etwa: „Das ist Repräsentation!“ oder „Die beste Werbung seit langem“. Viele schreiben, dass sie dadurch den Restaurants einen Besuch abstatten werden. heute.at und Krone berichten hingegen von Verwirrung bei ihren Lesern. Letztere stellte eine Anfrage an das Management, ob sich das Angebot bei 30 Filialen in Österreich auszahle, erhielt jedoch keine Antwort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 21:06 Uhr aktualisiert